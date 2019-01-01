القطيف 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 1 0يناير 2019 م واستُنظم لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية في سنابس بمحافظة القطيف في مقرها يوم الجمعة المقبل، محاضرة بعنوان "ريادة الأعمال" , ضمن برامجها وأنشطتها الثقافية .ويقدم عضو مجلس شباب الأعمال في غرفة الشرقية محمد كحل خلال المحاضرة خطوات بداية المشروع ، والتعريف بماهية الشركة الناشئة .كما يقدم المحاضر وصفات رواد الأعمال الناجحين ، وأسس النجاح في ريادة الأعمال ، ونصائح عملية مهمة ، ويستعرض أمثلة ناجحة لأصحاب مشاريع ريادية ناجحة . // انتهى //21:10ت م0173