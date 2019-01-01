عام / "ريادة الأعمال".. محاضرة بلجنة التنمية الإجتماعية الأهلية في سنابس
الثلاثاء 1440/4/25 هـ الموافق 2019/01/01 م واس
القطيف 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 1 0يناير 2019 م واس
تُنظم لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية في سنابس بمحافظة القطيف في مقرها يوم الجمعة المقبل، محاضرة بعنوان "ريادة الأعمال" , ضمن برامجها وأنشطتها الثقافية .
ويقدم عضو مجلس شباب الأعمال في غرفة الشرقية محمد كحل خلال المحاضرة خطوات بداية المشروع ، والتعريف بماهية الشركة الناشئة .
كما يقدم المحاضر وصفات رواد الأعمال الناجحين ، وأسس النجاح في ريادة الأعمال ، ونصائح عملية مهمة ، ويستعرض أمثلة ناجحة لأصحاب مشاريع ريادية ناجحة . // انتهى //
21:10ت م
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