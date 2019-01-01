الرياض 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين اثر العاصفة التي ضربت الفلبين وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.وقال الملك المفدى : " علمنا بنبأ العاصفة التي ضربت الفلبين ، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين ، وإننا إذ نشارك فخامتكم والشعب الفلبيني الصديق ألم هذا المصاب ، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة ، راجين عودة المفقودين سالمين" .//انتهى//21:14ت م0175