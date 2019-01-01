عام / سمو ولي العهد يعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا العاصفة التي ضربت الفلبين
الثلاثاء 1440/4/25 هـ الموافق 2019/01/01 م واس
الرياض 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين اثر العاصفة التي ضربت الفلبين وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.
وقال سمو ولي العهد : " بلغني خبر العاصفة التي ضربت الفلبين ، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين ، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي ، وصادق المواساة راجياً عودة المفقودين سالمين" .
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21:14ت م
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