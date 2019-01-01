الرياض 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واستفوق المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين على نادي الزهور المصري بنتيجة (28-20)، في اللقاء الودي على هامش المعسكر المقام في جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لناشئين أخضر اليد للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها شهر أغسطس القادم في مقدونيا.ومن المقرر أن يخوض ناشئين الأخضر وديتهم الثانية خلال المعسكر غداً الأربعاء أمام نادي الأهلي .وسيتبقى لناشئين الأخضر مباراتين وديتين خلال المعسكر، حيث يلتقي نظيره منتخب مصر للناشئين مواليد 2000م يوم الخميس المقبل، ويختتم الأخضر مبارياته يوم الجمعة المقبل بمواجهة منتخب مصر للناشئين مواليد 2002م.// انتهى //21:21ت م0177