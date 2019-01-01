حائل 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسيقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غدًا، حفل سباقه الـ 11 للموسم الحالي على دعم الميدان, بميدان الفروسية بالمنطقة .وأوضح مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي, أن السباق يتكون من أربعة أشواط مسافتها 1600 متر، الشوط الأول للدرجة المبتدئة، والثاني مفتوح الدرجات، والثالث مفتوح 2016، والشوط الرابع والرئيس مفتوح الدرجات أفراس.// انتهى //21:24ت م0178