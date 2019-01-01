عـدن 25 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسشدد نائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخنبشي على ضرورة تفعيل دور المنظمات الدولية واستقطاب أكبر عدد منها من خلال تسهيل إجراءات مشاركتها في دعم العمل الإغاثي والتنموي في اليمن.جاء ذلك خلال لقاء جمع نائب رئيس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اليوم بوزير الإدارة المحلية اليمني - رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، حيث ناقش اللقاء تقريراً حول نتائج مشاركة الوزير فتح في اجتماع المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي.// انتهى //21:34ت م0180