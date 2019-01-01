عام / عبور مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى عدة محافظات يمنية
الثلاثاء 1440/4/25 هـ الموافق 2019/01/01 م واس
الوديعة 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واس
عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس ، مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشمل محاليل الغسيل الكلوي و تزن 131 طنًا و195 كيلو غرامًا ، تستهدف محافظات عدن وأمانة العاصمة وشبوة وتعز وحجة والحديدة.
وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز .
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21:36ت م
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