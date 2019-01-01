الوديعة 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس ، مساعدات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشمل محاليل الغسيل الكلوي و تزن 131 طنًا و195 كيلو غرامًا ، تستهدف محافظات عدن وأمانة العاصمة وشبوة وتعز وحجة والحديدة.وتأتي هذه المساعدات ضمن المشروعات الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز .// انتهى //21:36ت م0181