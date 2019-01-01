لحج 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 52 طنًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في مناطق الحفر، والسادة ، ودهل جمل، ونوبة الغول، والشرجب، والريدة، والنويعم، التابعة لمديرية طور الباحة بمحافظة لحج، استفاد منها 4,200 فرد.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز بلغت 301 مشروعًا.//انتهى//21:54ت م0183