مأرب 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسوقع فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس على عقد لتسليم مساعدات غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب.وشملت المساعدات المقدمة 760 كرتون تمر تزن 6 أطنان و800 كيلو جرام استفاد منها 4,560 فردًا.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.//انتهى//22:57ت م0186