عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع عقدًا لتسليم مساعدات غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مأرب
الثلاثاء 1440/4/25 هـ الموافق 2019/01/01 م واس
مأرب 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واس
وقع فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس على عقد لتسليم مساعدات غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب.
وشملت المساعدات المقدمة 760 كرتون تمر تزن 6 أطنان و800 كيلو جرام استفاد منها 4,560 فردًا.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
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22:57ت م
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