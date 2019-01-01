ظهران الجنوب 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 1 0 يناير 2019 م واسكثفت بلدية محافظة سراة عبيدة, جولاتها التفتيشية والرقابية على عدد من محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات والمحلات النسائية ، ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والبوفيهات والمحال التجارية والمراكز الخاصة بتجهيز الحلويات.وأسفرت الزيارات عن رصد 11 مخالفة وإيقاع العقوبات بحق المحال المخالفة وغير الملتزمة باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه الإنذارات.// انتهى //23:10ت م0187