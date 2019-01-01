عام / بلدية سراة عبيدة تكثف جولاتها الرقابية على المحلات التجارية
الثلاثاء 1440/4/25 هـ الموافق 2019/01/01 م واس
ظهران الجنوب 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 1 0 يناير 2019 م واس
كثفت بلدية محافظة سراة عبيدة, جولاتها التفتيشية والرقابية على عدد من محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات والمحلات النسائية ، ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والبوفيهات والمحال التجارية والمراكز الخاصة بتجهيز الحلويات.
وأسفرت الزيارات عن رصد 11 مخالفة وإيقاع العقوبات بحق المحال المخالفة وغير الملتزمة باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه الإنذارات.
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