القاهرة 25 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 01 يناير 2019م واسأجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا اليوم مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.وأفاد بيان صحفي للرئاسة المصرية بأن الرئيسين أكدا خلال الاتصال أهمية مواصلة العمل لتفعيل التعاون المشترك في عدد من المجالات، لا سيما العسكرية وملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، في ضوء التحديات المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.// انتهى //23:15ت م0188