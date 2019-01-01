الجنادرية 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم بزيارة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 .واستهل سموه زيارته بجناح محافظة الغاط المشارك في المهرجان ، حيث تجول في أرجاء الجناح الذي يضم قصر الغاط التراثي ومركز عبدالرحمن السديري الثقافي بالغاط .واستمع سموه لشرح مفصل من محافظ الغاط منصور بن سعد السديري عن مشاركة المحافظة وما يقدم للزوار، وعن مشاركة الجهات الحكومية والخاصة .وبين أن جناح الغاط في الجنادرية روعي في تصميمه تمثيل بيئة المحافظة وتاريخها وأهم مايميزها من معالم تاريخية ومناطق جذب.عقب ذلك زار سمو نائب أمير الرياض جناح محافظة الخرج بالجنادرية الذي ضم عدد من الأجنحة والأركان، واستمع سموه إلى شرح مفصل من محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي عن مشاركة محافظة الخرج في الجنادرية وأبرز الفعاليات والأنشطة التي تقدم للزوار.وفي ختام جولته بجناح المحافظة شارك سمو نائب أمير الرياض في أداء العرضة السعودية .كما زار سموه عدد من الأجنحة الحكومية منها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد و رئاسة أمن الدولة بالجنادرية، ووزارة الداخلية وكان في استقباله عدد من المسؤولين .// انتهى//23:23ت م0189