الجنادرية 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسأكد سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، أن المملكة العربية السعودية تحظى بمكانة خاصة بين دول العالم ، لاسيما وأنها مهد الحضارات ومنبع الإسلام، وتحتل مكانة اقتصادية وتاريخية بماضيها العريق وحاضرها المشرق.جاء ذلك خلال زيارته اليوم للمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، وتجوله على عدد من القرى التراثية والأجنحة المشاركة للجهات الحكومية، شملت أجنحة أمن الدولة وقطاعات وزارة الداخلية، والشؤون الإسلامية والخرج والغاط ، إلى جانب قرية جازان ، ومعرض وكالة الأنباء السعودية.وأشاد السفير بامخرمة في تصرح لوكالة الأنباء السعودية بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين للمحافظة على التراث الوطني ومواكبة التطور التقني، منوهاً باللحمة الوطنية والالتفاف حول القيادة، وما يجسده المهرجان من تلاحم وتآزر رسمته الفعاليات والبرامج التي تحضر على أرض المهرجان، لتجمع بين الماضي والحاضر وتؤكد الأصالة المعاصرة التي انطلقت منها الرسالة السامية نحو العالم.وقال عميد السلك الدبلوماسي " سعيد بما شاهدته خلال جولتي في أجنحة مهرجان الجنادرية ، وما شهده من تطور ملوس بمشاركة الرواد من الشباب والفتيات، والسير عام بعد عام بخطى ثابتة سجلت للمهرجان حضوراً محلياً وعالمياً"، متمنياً أن يحظى المهرجان بمشاركات ثقافية أوسع ليحقق الأهداف النبيلة لمد جسور التواصل بين الشعوب.// انتهى //23:26ت م0191