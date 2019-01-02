الكويت 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسعبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لحادث الطعن الذي وقع في محطة للقطارات بمدينة مانشستر في المملكة المتحدة, وأسفر عن سقوط عدد من الجرحى متمنيًا لهم الشفاء العاجل.وأشار المصدر إلى أن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمن وسلامة الأبرياء وتعكس الجنوح للعنف والتطرف والإرهاب تستوجب تضافر كافة الجهود لوضع حد لها وتخليص البشرية من شرورها.واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على وقوف الكويت إلى جانب المملكة المتحدة وتأييدها في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.// انتهى //01:05ت م0195