جدة 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واستواصل وزارة الحج والعمرة ممثلة بفرع الوزارة بمحافظة جدة استقبال زوارها في جناحها المشارك ضمن فعاليات "الحديقة الثقافية" في دورتها الثانية، بهدف التعريف عن مبادراتها ومشاريعها المستقبلية في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، من خلال أخذ زوار الجناح في جولة افتراضية بتقنية ثلاثية الأبعاد في أروقة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، ومشاركة الزوار جانبًا من حزمة الخدمات والتجهيزات التي وفرتها المملكة للقادمين إلى الأراضي المقدسة على مدار العام.ويقدم الجناح للحضور نبذة عن عدد من الأقسام والبرامج التابعة لوزارة الحج والعمرة، ومن بينها التعريف بمنصتي #اشتاقت_لكم_مكة، ومنصة #شرفتونا، وهما برنامجين لاستقبال وتوديع المعتمرين والحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بصالة الحجاج على مساحة 900 متر مربع، إضافة إلى الخدمات التطوعية والمنصات الذكية التي تهدف إلى إثراء تجربة الحاج والمعتمر وتسهيل رحلتهم وأدائهم للمناسك وفق أهداف رؤية المملكة 2030.وأبرز الجناح مجموعة من المبادرات التي أشرفت عليها وزارة الحج والعمرة، مثل "كبسولة الحاج " التي أطلقتها جمعية هدية الحاج والمعتمر لموسم حج 1439هـ كحلٍّ اقتصادي أمثل لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين في الأماكن المزدحمة كالمطارات ومحطات القطار واستراحات الطرق السريعة والمواقيت، وهي عبارة عن غرف فندقية مصنوعة من البلاستيك والألياف الزجاجية والفايبر جلاس بطول 220 سنتيمترا وعرض 120 سنتيمترا وارتفاع 120 سنتيمترا. إلى جانب تعريف الزوار ببصمة العين واليد المستخدمة في نقل البيانات للحجاج والمعتمرين بأسهل الطرق، وعرض طريقة عمل الحلول الذكية التي أسهمت في تقليص فترة انتظار الحجاج والمعتمرين في صالات المطارات.وفي السياق نفسه، ومن خلال الجناح، قدمت الوزارة شرحًا عن الفرص والطرق التي يمكن من خلالها خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وعرّفت الحضور بالوظائف الموسمية وطريقة التقديم عبر مكتب الوكلاء الموحد وشركة تسهيل، إضافة إلى تقديم شرح مختصر عن نوعية الوظائف وكذلك القيمة والأهمية المتمثلة في خدمة ضيوف الرحمن.يذكر أن جناح الوزارة المشارك في فعاليات "الحديقة الثقافية" في دورتها الثانية، ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة"، وموضوعها "كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة" احتوى على كثير من الفعاليات والبرامج الهادفة التي منحت زواره الكبار والصغار المتعة والتشويق بتخصيص ركن للأطفال وإجراء المسابقات والسحوبات على الجوائز اليومية.// انتهى //02:42ت م0198