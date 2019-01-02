برازيليا 25 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 01 يناير 2019 م واسأدى الرئيس البرازيلي الجديد جايير بولسونارو اليوم اليمين الدستورية ليستلم مهامه رسميًا.وجرى حفل التنصيب بالكونغرس البرازيلي الفدرالي، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، إضافة إلى حوالي ثلاثين وفدًا أجنبيًا.واستقبل جايير بولسونارو الوفود المدعوة، ثم ألقى خطابًا أمام مجلسي البرلمان اللذين عقدا جلسة مشتركة.ونقل الرئيس المنتهية ولايته، ميشال تامر وشاح الرئاسة، رمز السلطة التنفيذية، للرئيس الجديد في مقر الحكومة بقصر بلانالتو.// انتهى //05:24ت م0200