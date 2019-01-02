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الأربعاء 1440/4/26 هـ الموافق 2019/01/02 م واس
الرياض 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا العاصفة
خادم الحرمين: الهيكلة الجديدة لاستمرار التنمية والارتقاء بالخدمات
الملك يوجه الوزراء بسرعة تنفيذ برامج ومشروعات الميزانية
أمام خادم الحرمين.. أمراء ووزراء وأعضاء شورى يؤدون القسم
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة التجارة الخارجية
محمد بن سلمان يواسي دوترتي في ضحايا عاصفة الفلبين
خالد الفيصل: ملتزمون بتوفير الراحة لضيوف الرحمن
أمير المدينة: مجالس الأحياء قناة تواصل للمجتمع
أمير القصيم يبحث جذب الاستثمارات السياحية
أمير الباحة يبحث احتياجات المواطنين في القرى
أمير الجوف: سأعمل على تحقيق الطموحات وفق توجيهات القيادة الرشيدة
عبدالله بن بندر يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه وزيرًا للحرس الوطني
المملكة تدين حادث الطعن في مانشستر
الحوثي يسرق الطعام من أفواه الجائعين
الميليشيا الإيرانية احتجزت ونهبت 785 سفينة إغاثية
الحريري: تشكيل الحكومة يتطلب تنازل الجميع
ماي تحث البرلمانيين على دعم بريكست
دوافع إرهابية لهجوم مانشستر
مقتل عنصر في المارينز بإطلاق نار داخل ثكنته في واشنطن
//يتبع//
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