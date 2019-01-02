الرياض 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا العاصفةخادم الحرمين: الهيكلة الجديدة لاستمرار التنمية والارتقاء بالخدماتالملك يوجه الوزراء بسرعة تنفيذ برامج ومشروعات الميزانيةأمام خادم الحرمين.. أمراء ووزراء وأعضاء شورى يؤدون القسممجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة التجارة الخارجيةمحمد بن سلمان يواسي دوترتي في ضحايا عاصفة الفلبينخالد الفيصل: ملتزمون بتوفير الراحة لضيوف الرحمنأمير المدينة: مجالس الأحياء قناة تواصل للمجتمعأمير القصيم يبحث جذب الاستثمارات السياحيةأمير الباحة يبحث احتياجات المواطنين في القرىأمير الجوف: سأعمل على تحقيق الطموحات وفق توجيهات القيادة الرشيدةعبدالله بن بندر يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه وزيرًا للحرس الوطنيالمملكة تدين حادث الطعن في مانشسترالحوثي يسرق الطعام من أفواه الجائعينالميليشيا الإيرانية احتجزت ونهبت 785 سفينة إغاثيةالحريري: تشكيل الحكومة يتطلب تنازل الجميعماي تحث البرلمانيين على دعم بريكستدوافع إرهابية لهجوم مانشسترمقتل عنصر في المارينز بإطلاق نار داخل ثكنته في واشنطن//يتبع//06:12ت م0003