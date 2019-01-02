وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (مسيرة لا تتوقف): منذ مرحلة التأسيس وحتى يومنا هذا لم تتوقف عجلة التحديث والتطوير في المملكة عن الدوران، وهذه الحقيقة الثابتة تمثل واقعاً يومياً يعيشه المواطن والمقيم على أرض المملكة وكل من ينظر من الخارج إلى الواقع السعودي بعين الإنصاف بعيداً عن نوايا التربص والتشكيك.وأضافت أنه رغم كل الظروف الخارجية التي عاشتها ومثلت تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية إلا أن المملكة واصلت تنمية مؤسساتها وتعزيز مكانتها الإقليمية وحضورها الدولي بوتيرة استبقت في أحيان كثيرة متغيرات المستقبل، وهو الأمر الذي مكنها من تجاوز أزمات متعددة الأشكال والمصادر والعبور بسهولة إلى شاطئ الأمان.واستطردت بالقول: وفي مقدمة أعمال التحديث والتطوير التي تحرص الدولة على تنفيذها بصورة دورية تأتي عمليات إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية بما يتواكب مع روح العصر تحقيقاً لأعلى معايير الجودة في الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.ورأت أن تأكيد خادم الحرمين الشريفين خلال جلسة مجلس الوزراء أمس على أن الأوامر الملكية الصادرة الأسبوع الماضي وما شملته من إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين يأتي في إطار الحرص على مواصلة المسيرة التنموية وسياسة التطوير التي دأبت عليها المملكة، وهو ما يضمن تحقيق تطلعات القيادة والمواطنين في أداء الأجهزة الحكومية على أكمل وجه الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات التي تقدمها.وأكدت أن حرص القيادة يقابله دعم شعبي يعززه ما يعيشه المواطن السعودي يومياً من برامج وخطط ومشروعات تبني على ما مضى وتؤسس للمستقبل، وهو ما يبعث على التفاؤل والطمأنينة بأن سفينة الخير السعودية تواصل الإبحار في الطريق الصحيح رغم الأمواج العاتية التي تحيط بها من كل جانب.واختتمت بالقول: الثقة في الإجراءات الحكومية وما تقدمه المجالس واللجان كل حسب اختصاصه من خطط تستهدف التنمية المستدامة وتحقق أعلى معايير الجودة في الأداء تتزايد يوماً بعد يوم، وهو ما يبشر بمستقبل مشرق يمثل امتداداً لحاضر زاهر وماضٍ أسس لقواعد راسخة لصرح جاوز عنان السماء وعمّ خيره العالم أجمع.// يتبع //06:17ت م0004