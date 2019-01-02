وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (سرقة الإغاثة.. فضيحة الحوثي القديمة الجديدة): ليس بجديد على عصابات كانت بالأمس القريب تعيش على سرقة ممتلكات المدنيين في مديرية ضحيان بمحافظة صعدة أن تسرق غذاء الشعب اليمني وتبيعه في الأسواق السوداء، فقد اعتادت عصابة الانقلاب على السرقات خلال الحروب الـ6، من بينها مخصصات النازحين وإعمار صعدة، إضافة إلى عائدات النفط والغاز المنزلي الذي تبيعه بأسعار باهظة، متجاوزة السعر المخصص لها.وقالت: لقد عملت المليشيا الحوثية منذ اليوم الأول لاقتحامها العاصمة صنعاء عام 2014 وفق منهجية واضحة ومعادية للمنظمات الإغاثية والإنسانية العاملة في اليمن، ابتداء من اقتحام منظمة الأمم المتحدة ونهب محتوياتها، مروراً بمنع السفن الإغاثية من دخول الموانئ اليمنية، إضافة إلى نشر الأسواق السوداء في عدد من الشوارع والأحياء في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، كما أحرقت مخازن برنامج الأغذية العالمي وأتلفت مئات الأطنان من القمح وباقي محتويات مخازن الغذاء بمدينة الحديدة، إضافة إلى قيامها باقتحام مخازن البرنامج مرات عدة في أكثر من موقع بالمحافظة، واستخدمت بعض المباني المحاذية للمخازن كثكنات عسكرية، ولم تتوان عن قتل بعض سائقي الشاحنات الإغاثية، واختطاف عشرات الموظفين في العمل الإغاثي.وخلصت إلى القول: لذا، لم يكن الحوثيون يوماً، حريصين على مصالح الشعب اليمني، ولم تقدم هذه العصابات المارقة للشعب اليمني أي إيجابيات لخدمة بلادهم، بل تفرغوا في توظيف معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب مادية كبيرة ملأت أرصدة قيادات الحوثي في وقت تضاعفت فيها نسبة الفقر إلى أكثر 800%، ليؤكد حقيقة الحوثي التي يجب أن تدفع اليمن وحلفاءه للمضي قدما تجاه القضاء على هذه الفئة الضالة.// يتبع //06:18ت م0005