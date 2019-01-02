وفي موضوع متصل، قالت صحيفة " اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (المناورات الحوثية مكشوفة ومفضوحة ): اتفاق السويد بكل بنوده المعلنة يقضي بانسحاب الحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة والشروع في بناء الثقة، كسبيلين مهمين لتسوية النزاع ومن ثم العمل بطرائق مرحلية لحلحلة كافة الأزمات التي أدت لقيام الحرب، غير أن الميليشيات الحوثية المتمرسة على مزاولة أساليب المراوغة التفت حول الاتفاق بمناوراتها المكشوفة والمفضوحة لتحول دون تحقيق السلام في اليمن، وتلك المناورات غير مقبولة لتناقضها مع اتفاق السويد بما يستدعي من الأمم المتحدة التي رعت المحادثات بين الطرفين المتنازعين وشهدت على توقيعهما على الاتفاق الذي وصف في حينه بالتاريخي، وشهدت المصافحة بينهما.وأردفت بالقول: قد أوحى التوقيع والمصافحة معا بأن الأزمة في طريقها إلى التسوية، أن تقوم بدور فاعل وحيوي يؤدي إلى اتخاذ موقف حاسم إزاء عدم التزام الحوثيين بالاتفاق، وهو موقف لا بديل عنه لمواجهة المعضلة التي تحول دون التسوية، فالانسحاب الشكلي لا الفعلي من الحديدة ومينائها هو ذر للرماد في العيون وقفز متعمد على ما جاء في اتفاق السويد من بنود.والأمر يقضي باتخاذ التدابير اللازمة لانسحاب الميليشيات الحوثية الفعلي من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة دون قيود أو شروط، امتثالا لما جاء في منطوق اتفاقية السويد التي ركزت على بناء الثقة بين الطرفين المتنازعين كطريق سالك نحو التسوية الشاملة، وألاعيب الحوثيين ومراوغاتهم والتفافهم حول الاتفاق يحول دون بناء تلك الثقة أو مجرد التفكير فيها.واختتمت بالقول: لا يمكن أن تغدو الأساليب الحوثية الغارقة في دياجير المراوغات والمناورات والألاعيب المكشوفة طريقا لسلام آمن وعادل وشامل في اليمن، فإنهاء النزاع إنما يتم بالرجوع إلى نصوص اتفاق السويد وتطبيقها بحذافيرها إعلاء لمسارات الشرعية وإنهاء لسياسات حوثية عابثة لا تريد إحلال السلام في اليمن وتسوية أزماته العالقة.// انتهى //06:21ت م0006