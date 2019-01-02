طرابلس 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع الأمنية والعسكرية في ظل التفجير الانتحاري لأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مركز شرطة الغدوة الذي أسفر عن سقوط جرحى، داعية الجميع إلى ضرورة التواجد الأمني في مدن الجنوب.وأشارت إلى لقاء وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق ميلاد الطاهر، ، مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا تشوي سونغ سو، الذي بحث إمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحكم المحلي والبلديات والاستفادة من التجربة الكورية وذلك فى إطار التعاون الدولي والانفتاح على العالم بما يخدم الوطن والمواطن في ليبيا.وعرجت الصحف على ترحيب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتحرير 20 ليبيًا كان قد خطفهم تنظيم داعش الارهابي من بلدتي الفقهاء وتازربو قبل أسابيع، معتبرة أن هذه العملية تؤكد قدرة الليبيين على هزيمة الإرهاب.وبينت أمر الرئيس السوداني عمر البشير، بتشكيل لجنة للتحقيق في العنف الذي رافق التظاهرات المناهضة للحكومة ، منوهًا أن الحكومة سوف تقر خطة اصلاح اقتصادي ، كما نقلت تأكيد وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، ضرورة إنهاء مهمة التصدي لتنظيم داعش قبل الانسحاب المعلن للحليف الأميركي من سورية.// انتهى //08:51ت م0009