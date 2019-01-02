نجران 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية على محلات الجوالات والمستلزمات الرجالية بشرق نجران، وذلك لمتابعة توطين تلك الأنشطة.وأبان مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله الدوسري ،أن اللجنة قامت بزيارة ٦٤ محلاً، وأسفرت عن ضبط ٣ وافدين يعملون في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين، وضبط وافد مخالف للكفالة، وآخر مجهول الهوية، كما تم إنذار 4 محلات.// انتهى //09:59ت م0011