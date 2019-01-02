القاهرة 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي جرت أمس بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي بشأن آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، بهدف التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بها، خاصةً في كلٍ من ليبيا وسوريا واليمن.وأشارت إلى أن الرئيسين أكدا على أهمية مواصلة العمل لتفعيل التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات، لا سيما المجال العسكري وملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك في ضوء التحديات المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.وسلطت الضوء على بدء مراحل التدريب البحري " الموج الأحمر -1"، الذي تشارك فيه قوات بحرية من 6 دول عربية، المملكة العربية السعودية ومصر واليمن والأردن وجيبوتي والسودان بالمياه الإقليمية السعودية بالبحر الأحمر، وتستمر عدة أيام، في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة الانتباه إلى اقتحام عشرات المستوطنين أمس، ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وعرجت الصحف على اتهام برنامج الغذائي العالمي التابع للأمم المتحدة، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بسرقة ونهب المساعدات الغذائية المخصصة لليمنيين، والاتجار بها في مناطق سيطرتهم ومنها "صنعاء"، مهددة بوقف البرنامج إذا لم يكف الحوثيين بوقف سلوكهم الإجرامي.واهتمت صحف مصر بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منح الجيش الأمريكي حوالي 4 أشهر لسحب القوات الأمريكية، وقوامها 2000 جندي من سوريا، في تراجع عن قراره المفاجئ منذ أسبوعين.// انتهى //10:34ت م0013