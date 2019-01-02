حائل 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسشهد جناح جامعة حائل المشارك ضمن الفعاليات المصاحبة لرالي حائل الدولي 2019 في نسخته الـ14 اقبالاً من الزوار حيث يضم الجناح أركان واحة الإبداع والأركان الصحية، والروبوتات الذكية ومهارات صناعة النجاح، والمرسم الحر للأطفال إضافة إلى مشاركة طلبة الكليات الصحية في الكشف الكامل على زوار الرالي .وأكد معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم حرص الجامعة على المشاركة في مختلف الفعاليات المصاحبة للرالي دعماً لمسيرته الحافلة في ضل القيادة الرشيدة بما يسهم في التنمية الرياضية والثقافية والسياحية في المنطقة, مشيراً إلى أن هذا الحدث الرياضي أسهم في إيجاد فعاليات ثقافية وترفيهية وسياحية مناسبة للأسر والأفراد، كما دعم الحركة السياحية في المنطقة وزيادة إشغال المساكن ودور الإيواء، إضافة إلى إيجاد فرص العمل المؤقتة للشباب واحتواء جهودهم التطوعية والإبداعية المختلفة.// انتهى //11:13ت م0020