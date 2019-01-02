بريده 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واستشارك مديرية سجون منطقة القصيم و لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالقصيم "تراحم" بمعرض وفعاليات "مهرجان ربيع بريدة 40"، بمنتزه القصيم الوطني ببريدة.ويضم المعرض منتجات النزلاء اليدوية وإبداعاتهم الفنية، ووسائل عرض توعوية وتثقيفية تبرز ما تقدمه المديرية العامة للسجون للنزلاء وكذلك أهم الخدمات التي تقدمها لجنة تراحم للنزلاء وذويهم.كما يصاحب المعرض أنشطة ترفيهية، وركن للإجابة على الاستفسارات وشرح محتوى المعرض، حيث تهدف المشاركة لتعريف المجتمع بالبرامج المقدمة للنزلاء والنزيلات وإبراز أعمالهم وزرع الثقة بهم، وتفعيل دورهم في المجتمع مما ينعكس إيجابيا عليهم.// انتهى //11:23ت م0021