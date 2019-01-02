نابلس 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أربعة شبان فلسطينيين بينهم ثلاثة أسرى محررون من محافظة نابلس.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في المحافظة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس، واعتقلت الأسيرين المحررين أمير اشتية من حي رفيديا، وعلاء سميح الأعرج من حي المعاجين، والشاب عمر إبراهيم الترتير من مخيم عسكر القديم شرقا، بعد مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها.وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيت دجن شرقا، واعتقلت الأسير المحرر نضال خلف حج محمد، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.// انتهى //11:23ت م0022