الخرطوم 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على وصف حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان انسحاب بعض الأحزاب من الحكومة، أمس بأنه خروج على الإجماع الوطني الذي تمثله الوثيقة الوطنية وموقف مخالف للممارسة السياسية الأخلاقية.وعرجت على إلزام بنك السودن المركزي المصارف والمؤسسات المالية، بضرورة تطوير الضوابط التنظيمية والإرشادات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابوانتشار التسلح وفقاً للمتطلبات الدولية.وتطرقت إلى إشادة الحكومة اليمنية بالإجراءات التي أعلن عنها برنامج الأغذية العالمي لإيقاف عبث المليشيا الحوثية بالمعونات الإغاثية.وأشارت إلى اقتحام 40 مستوطنا أمس، ساحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة من 3 مجموعات بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأبرزت صحف السودان تأكيد وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي على ضرورة إنهاء مهمة التصدي لتنظيم داعش الإرهابي قبل الانسحاب المعلن للحليف الأميركي من سوريا.// انتهى //11:24ت م0023