بغداد 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الضربات الجوية التي ستوجهها طائرات حربية عراقية إلى مواقع داخل الأراضي السورية, منوهة بأن نظام دمشق منح بغداد الإذن لتنفيذ هذه الضربات دون الرجوع له.وعرجت الصحف على الانسحاب الأميركي من شرق سوريا منوهة بأن هذا القرار لا يقاس بمحدودية عدد القوات الأميركية المؤلفة من نحو ألفي عسكري، وإنما من كونه قرار استراتيجيا يرتبط بمجمل الأوضاع بالمنطقة.وتطرقت إلى نتائج المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز مع نظيره عادل عبدالمهدي في بغداد أمس الاول , مبرزة توصلها إلى فتح المعابر الحدودية الأردنية – العراقية "الكرامة وطريبيل" أمام حركة النقل ومنح التسهيلات للبضائع العراقية المستوردة من طريق ميناء العقبة.وعرجت صحف اليوم على أبرز الأحداث التي شهدها العراق عام 2018 المنقضي ومنها القضاء على عناصر داعش ، إضافة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخاب الرئاسات الثلاث.// انتهى //11:49ت م0024