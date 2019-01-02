سنغافورة 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م رويترزتراجعت اليوم أسواق النفط أكثر من واحد بالمئة في أولى جلسات تداول عام 2019 ، متأثرة بارتفاع الإنتاج الأمريكي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي في العام الحالي مع انكماش نشاط المصانع في الصين.وبلغ خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 53.05 دولار للبرميل، منخفضا 75 سنتا بنسبة 1.4 % عن آخر إغلاق في 2018م، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 58 سنتا 1.3 % إلى 44.83 دولار للبرميل.// انتهى //11:51ت م0027