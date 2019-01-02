تونس 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تمكن قوات الجيش الليبي من تحرير 22 أسيرا من بلدة الفقهاء الواقعة جنوب مدينة سبها كانت الجماعات الإرهابية قد اختطفتهم خلال الأشهر الماضية.وتطرقت في الشأن السوداني إلى قرار الرئيس عمر البشير تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي تشهدها بلاده منذ أسبوعين, لافتة إلى استمرار الاحتجاجات ضده بسبب الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت منذ سنوات في السودان نتيجة سوء الإدارة والإفراط في الإنفاق.وتعرضت إلى الجدل الذي أثاره طرح تصور لتعديل دستوري في مصر يتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في عام 2022 , مشيرة إلى أن الدستور المصري يمنع في صيغته الحالية أي رئيس من البقاء في منصبه لأكثر من ولايتين متتاليتين .إلى ذلك نقلت تحذير الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون في تصريح له أمس من أن بلاده قد تغيير نهجها إذا أبقت الولايات المتحدة الأمريكية على العقوبات التي فرضتها بسبب ملف بيونغ يونغ النووي, مشيرة في المقابل إلى أن الرئيس الكوري الشمالي كان قد أعلن رغبة بلاده في إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية.وضمن تقارير دولية متفرقة كتبت صحف اليوم عن تأكيد رئيس الحزب الحاكم في موريتانيا محمد ولد محمد استعداد حزبه للتعاون مع الأغلبية والمعارضة للحفاظ على أمن واستقرار البلد , ومقتل 15 شرطيًا في هجوميين مفاجئين شنتهما حركة طالبان شمالي أفغانستان .// انتهى //11:56ت م0030