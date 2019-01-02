نجران 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسأكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، استعداداتها لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، وذلك من خلال ترحيل جميع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني إلى جميع مدارس نجران والمكاتب التابعة.وأوضح مدير عام التعليم بنجران الدكتور محسن بن علي حكمي، أن أعمال التوزيع تمت وفقاً للخطة المعدّة من قبل لجنة المقررات، منوهاً بجهود جميع أعضائها من الإدارة ومكاتب التعليم والمستودعات، وقادة وقائدات المدارس على الجهود المبذولة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.من جهته أفاد أمين أمانة تعليم نجران علي الجواهرة، أن أمانة إدارة التعليم ممثلة في قسم المقررات المدرسية قامت بتهيئة ومتابعة وصول المقررات المدرسية لجميع المدارس التابعة للإدارة ومكاتب التعليم وإدارة تعليم شرورة لضمان وصول المقررات قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، والإشراف على معالجة أي نقص أو زيادة في المقررات المدرسية بالتنسيق مع المستودعات والجهات ذات العلاقة في الوزارة، مبيناً أن إحصائية المقررات الدراسية التي تم ترحيلها للمدارس التابعة للإدارة ومكاتب التعليم وإدارة تعليم شرورة بلغت 146,443 مقرراً دراسياً لجمع مراحل التعليم بالمنطقة.// انتهى //12:04ت م0031