الجزائر 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم برسالة نائب وزير الدفاع الجزائري وقائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح إلى أفراد القوات المسلحة، مشيرة إلى تأكيده على أن الجيش يؤدي مهامه التي ينص عليها الدستور ويرفض محاولات "الزج به في السياسة.ونقلت في شأن محلي آخر، عن تراجع أحزاب التحالف الرئاسي عن مطلب تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل القادم، لافتة إلى حصول اتفاق على تأييد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.وفي الشأن اليمني، واكبت صحف الجزائر التطورات متحدثة عن إعلان برنامج الأمم المتحدة للغذاء عن تعرض المساعدات الإنسانية للسرقة والنهب في المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وإعادة بيعها في السوق السوداء.وتابعت الوضع في السودان، مشيرة إلى إصدار الرئيس السوداني عمر البشير، أوامر بتشكيل لجنة للتحقيق في الاحتجاجات، موازاة مع مطالبة المعارضة السياسية بحل الحكومة والبرلمان كشرط لعودة الهدوء.وأخبرت عن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب فوري لقوات بلاده من سوريا، مشيرة إلى موافقته على منح الجيش الأمريكي مهلة 4 أشهر للانسحاب.// انتهى //12:06ت م0032