الرياض 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واساستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.// انتهى //12:10ت م0033