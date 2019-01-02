اجتماعي / حملة تطوعية للتبرع بالدم في الدرب ..غداً
الأربعاء 1440/4/26 هـ الموافق 2019/01/02 م واس
الدرب 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واس
ينظم فريق تعزيز الصحة بجمعية رواد العمل التطوعي بمنطقة جازان يوم غد، حملة للتبرع بالدم في محافظة الدرب ، وذلك بممشى الفن .
وتأتي الحملة بالشراكة مع مستشفى الدرب العام ، ضمن عدد من المبادرات الإنسانية والصحية التي تقدمها الجمعية لتعزيز الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والتوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم لمساعدة المرضى المحتاجين للتبرع ودعم بنك الدم في مستشفى محافظة الدرب.
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12:14ت م
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