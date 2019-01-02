الدرب 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسينظم فريق تعزيز الصحة بجمعية رواد العمل التطوعي بمنطقة جازان يوم غد، حملة للتبرع بالدم في محافظة الدرب ، وذلك بممشى الفن .وتأتي الحملة بالشراكة مع مستشفى الدرب العام ، ضمن عدد من المبادرات الإنسانية والصحية التي تقدمها الجمعية لتعزيز الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والتوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم لمساعدة المرضى المحتاجين للتبرع ودعم بنك الدم في مستشفى محافظة الدرب.// انتهى //12:14ت م0034