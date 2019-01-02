‎عرعر 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واس‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالمنطقة ناصر بن محمد الرشيد الذي قدم لسموه التقرير السنوي لمستشفى قوى الأمن بالمنطقة.وعبر الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز عن تمنياته للعاملين بالمركز التوفيق والنجاح ، مؤكدا سموه أهمية الدور الذي تقوم به العيادات الشاملة التخصصية بالمنطقة تجاه تقديم الرعاية الصحية الشاملة .من جهته أعرب مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه ومتابعته لما تقدمه العيادات من خدمات صحية بالمنطقة.// انتهى //13:01ت م0043