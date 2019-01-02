بقيق 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واستشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن فعاليات مهرجان "سفاري بقيق" الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة بقيق، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك بدءاً من 26 / 12 / 2018 ولمدة 10 أيام.وأكد مدير عام مكتب الوزارة بمحافظة الأحساء المهندس خالد الحسيني أن المشاركة تأتي ضمن جهود الوزارة في المحافظة على الثروة الحيوانية وإنمائها بالمملكة، من خلال دعم مربي الثروة الحيوانية، وإيصال الخدمات الوقائية والعلاجية والإرشادية إليهم في مختلف مناطق وقرى المملكة، إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات البيطرية وخدمات المكافحة والسيطرة على الأمراض وتعزيز الإجراءات الوقائية لمنع انتشارها.وعن طبيعة مشاركة الوزارة في المهرجان أوضح المهندس الحسيني أنها تمثلت في تعريف الزوار والمهتمين بالخدمات التي تقدمها، التي من أهمها العيادة البيطرية المتنقلة التي تكشف عن الأمراض، وتقدم خدمات العلاج وصرف اللقاحات والتحصينات، ومتابعة البلاغات الواردة من غرفة الطوارئ بالوزارة، إضافة إلى تقديم الإرشاد البيطري من خلال كادر بيطري وفني متخصص.// انتهى //13:02ت م0044