إسلام آباد 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واساهتمت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم بتبادل باكستان والهند قوائم المنشآت والمواقع النووية لتجنب الحوادث العرضية في هذا الميدان ولحمايتها من أي هجوم أثناء أي حرب يمكن أن تندلع بين الجارتين النوويتين في جنوب آسيا.وأبرزت أنباء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز تدريب للقوات شبه العسكرية الباكستانية في إقليم بلوشستان وأدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة ستة.وأخبرت عن استدعاء الخارجية الباكستانية أمس نائب السفير الهندي لدى إسلام آباد للاحتجاج على انتهاك القوات الهندية اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.وعرجت إلى إعلان الجيش الباكستاني عن نجاحه في إسقاط طائرة تجسس هندية بدون طيار حاولت تجاوز الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأشارت إلى تأثر مظاهر الحياة والنشاط العام بشكل حاد في المناطق الشمالية من باكستان بسبب موجة البرد القارس.وأخبرت كذلك عن سعي باكستان للحصول على ملياري دولار من الصين في شكل قرض لدعم اقتصادها الوطني.وتناقلت في الشأن الإقليمي تطورات الاحتجاجات الجارية في بنغلادش ضد نتائج الانتخابات البرلمانية التي رفضتها أحزاب المعارضة.// انتهى //13:03ت م0045