عرعر 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتب سموه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة مطارد بن دخيل العنزي, الذي قدم لسموه تقرير عن برنامج الأمن الفكري المنفذ في المنطقة يستهدف تعزيز الأمن الفكري، وتحقيق الوحدة الوطنية، وترسيخ الوسطية.أثر ذلك اطلع سموه على تقرير الجولات الميدانية التي قام بها مدير الشؤون الإسلامية في المنطقة على المحافظات والمراكز والهجر.ونوه سموه بدور الوزارة والأعمال الجليلة التي تضطلع بها وفي مقدمتها عمارة المساجد والعناية بها, مؤكداً سموه على أهمية تنفيذ البرامج والمحاضرات الدعوية والتوعوية بما يسهم في تعزيز جانب القيم والآداب، وترسيخ معاني التسامح والاعتدال.// انتهى //13:06ت م0047