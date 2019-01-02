المدينة المنورة 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسزار وفد من مؤسسة بيت الخير الخيرية بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم, مركز المخطوطات بمكتبة المسجد النبوي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ، وكان في استقبالهم مدير مركز المخطوطات ياسر ين ردة الله الصبحي .وقدم مدير المركز ياسر الصبحي للوفد شرحاً عن المركز ونشأته ومقتنياته والأعمال التي يقوم بها والخدمات , التي يقدمها للباحثين والزوار ، كما شاهد الوفد فيلما وثائقيا عن طرق صيانة المخطوطات والكتب النادرة بالمركز وكيفية تعقيمها بجهاز غاز الأوزون وطرق التنظيف والترميم والمعالجة الكيميائية وطريقة حفظ تلك المقتنيات بطريقة نموذجية.وأطلع الوفد الإماراتي على قاعة الكتب النادرة التي تحتوي على أقدم الطبعات حيث يرجع تاريخ طباعة بعض هذه الكتب إلى ما قبل 230 عاما مع بداية القرن الثالث عشر الهجري .// انتهى //13:10ت م0048