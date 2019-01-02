الجنادرية 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسزار نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين أمس، جناح الوزارة المُشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33، ملتقياً القائمين على الجناح، ومستمعاً إلى شرح مفصل عن ما يتم تقديمه من خدمات وأنشطة لزوار جناح الوزارة.وفي ختام الزيارة، أثنى الدكتور أبوثنين على الجهود المبذولة في الجناح لهذا العام، التي أسهمت في إنجاح مشاركة الوزارة في المهرجان في دورته الثالثة والثلاثين، مقدماً شكره لفريق الوزارة المشارك مقدراً تفانيهم في خدمة زوار المهرجان.يذكر أن جناح الوزارة شهد إقبالاً لافتاً لعدد من المسؤولين والزوار الذين أبدوا تقديرهم للخدمات التي تُقدمها الوزارة للجميع، وتعزيز دورها في خدمة الوطن والمواطن، وتعريفهم بالخدمات والجهود التي يقدمها الجناح لزوارة خلال مهرجان الجنادرية 33.// انتهى //13:14ت م0049