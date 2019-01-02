الدمام 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, على التقرير السنوي لشرطة المنطقة الشرقية والإدارات التابعة لها للعام ١٤٣٩هـ، الذي قدمه مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش بحضور عدد من مدراء إدارات افرع الأمن العام بالمنطقة.وأثنى سموه على أداء شرطة المنطقة الشرقية والأجهزة الامنية المرتبطة بها وما تم تحقيقه من مهام وانجازات في ضبط الحوادث الجنائية والمرورية وتنفيذ الأحكام الحقوقية، مشيداً بما تم التوصل اليه في الكشف عن عدد من القضايا الجنائية وتعقب وضبط المخالفين للأنظمة، وما شهدته عدد من إدارات ومراكز الشرط من نقلة نوعية بالاستعانة بالجانب التقني والارتقاء بالمهام والإجراءات الوقائية.وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن الجهود المبذولة من قبل منسوبي الأمن العام كافة هي محل تقدير واهتمام الجميع، مشدداً سموه على أهمية تواصل الجهود الميدانية والتركيز على الظواهر الاجرامية واخضاعها للدراسة اللازمة للحد منها والقضاء عليها، مع استمرار أعمال التطوير وتأهيل العاملين على أفضل المستويات، متمنياً سموه لمنسوبي الأمن العام في المنطقة الشرقية التوفيق.من جانبه أعرب اللواء القريش باسمه وباسم منسوبي الأمن العام عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على الدعم والاهتمام بتطوير العمل الأمني في مختلف المجالات، مبيناً أن توجيهات سموه السديدة أسهمت - ولله الحمد - في إنجاز وتحقيق المهام والأعمال الأمنية على الوجه المطلوب.// انتهى //13:22ت م0050