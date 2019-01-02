الرباط 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني للبرازيل، والمباحثات التي أجراها مع عدد من المسؤولين و البرلمانيين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين بين البلدين في المجالات كافة.وبخصوص الوضع في سوريا تطرقت الصحف إلى موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منح الجيش الأمريكي حوالي 4 أشهر لسحب القوات الأمريكية، في تراجع عن قراره المفاجئ منذ أسبوعين.اقتصاديا أفادت الصحف المغربية أن النمو الاقتصادي بالمغرب سجل تباطئًا إلى 3 % خلال الفصل الثالث من سنة 2018 مقابل 3.9 % خلال الفترة ذاتها من سنة 2017.// انتهى //13:22ت م0051