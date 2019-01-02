الرياض 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسأعلنت كلية نايف للأمن الوطن بالمديرية العامة للمباحث التابعة لرئاسة أمن الدولة ،فتح باب القبول لعام 1440 هـ ، لرتبتي " جندي أول " لحملة الدبلوم لمدة سنتين فأكثر بعد الثانوية العامة، ورتبة " جندي " لحملة الثانوية العامة.وحددت الكلية بداية التقديم يوم الأحد 30 ربيع الآخر 1440 هـ الساعة العاشرة صباحاً ،ويستمر حتى يوم الخميس 4 / 5 / 1440 هـ وحتى الساعة العاشرة صباحاً ،عبر الموقع الرسمي لبوابة التوظيف بنظام "أبشر " على الرابط jops.moi.gov.sa .// انتهى //13:27ت م0052