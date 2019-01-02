الكويت 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واساستهلت بورصة الكويت تعاملات عام 2019 اليوم على ارتفاع المؤشر العام 06ر30 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5109 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 59ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر169 مليون سهم تمت من خلال 5212 صفقة نقدية بقيمة 6ر15 مليون دينار كويتي (نحو 48ر51 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 17ر16 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4754 نقطة بنسبة ارتفاع 34ر0 %من خلال كمية أسهم بلغت 7ر138 مليون سهم تمت عبر 3918 صفقة نقدية بقيمة 3ر6 مليون دينار (نحو 79ر20 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر37 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر5304 نقطة بنسبة ارتفاع 71ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر30 مليون سهم تمت عبر 1294 صفقة بقيمة 3ر9 مليون دينار (نحو 69ر30 مليون دولار).// انتهى //13:28ت م0053