المدينة المنورة 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، مدير عام حرس الحدود معالي الفريق عوّاد عيد البلوي.ورحب سموه خلال اللقاء بالفريق البلوي ,مشيداً بالدور الحيوي والفاعل الذي يقوم به قطاع حرس الحدود في منطقة المدينة المنورة , ويعد من القطاعات الأمنية المهمة بالمنطقة.وأعرب مدير عام حرس الحدود عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعم سموه الدائم لحرس الحدود بالمنطقة.حضر اللقاء قائد حرس الحدود بمنطقة بالمدينة المنورة اللواء بشير البلوي.// انتهى //13:37ت م0054