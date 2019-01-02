الجنادرية 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسقام معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أمس، بزيارة عدد من أجنحة وزارة الداخلية وقطاعاتها المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية33" .وأطلع معاليه على ما تعرضه الوزارة من تقنيات متطورة للتعريف بمبادرة "طريق مكة " التي تمثل إحدى المبادرات التي تشارك وزارة الحج والعمرة وجهات حكومية أخرى في تنفيذها لتسهيل وتيسير رحلة الحجاج من بلدانهم إلى المملكة لأداء فريضة الحج ، كما تجول معاليه في جناح وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية واستمع إلى شرح من القائمين على الجناح.وفي نهاية الجولة تسلّم وزير الحج والعمرة هدية تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //13:40ت م0056