الجنادرية / وزير الحج والعمرة يزور أجنحة الداخلية في الجنادرية
الأربعاء 1440/4/26 هـ الموافق 2019/01/02 م واس
الجنادرية 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واس
قام معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أمس، بزيارة عدد من أجنحة وزارة الداخلية وقطاعاتها المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية33" .
وأطلع معاليه على ما تعرضه الوزارة من تقنيات متطورة للتعريف بمبادرة "طريق مكة " التي تمثل إحدى المبادرات التي تشارك وزارة الحج والعمرة وجهات حكومية أخرى في تنفيذها لتسهيل وتيسير رحلة الحجاج من بلدانهم إلى المملكة لأداء فريضة الحج ، كما تجول معاليه في جناح وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية واستمع إلى شرح من القائمين على الجناح.
وفي نهاية الجولة تسلّم وزير الحج والعمرة هدية تذكارية بهذه المناسبة.
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13:40ت م
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