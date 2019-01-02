نجران 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واستستعد جامعة نجران لاحتضان المنافسات الرياضية بالمنطقة على استاد الجامعة الرياضي.وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح السبيعي، جاهزية استاد الجامعة لإقامة الأنشطة الرياضية انطلاقاً من حرصها على تسخير إمكاناتها وطاقاتها كافة لخدمة المنطقة ومؤسساتها، مبيناً أن استاد الجامعة يعد أكبر استاد رياضي بالمنطقة، إذ يتميز بمواصفات أولمبية، حيث تبلغ مساحة أرضية الملعب 105 أمتار طولاً و 68 مترًا عرضًا، وتتسع مدرجاته لـ 10 آلاف متفرج، إضافة إلى موقع خاص بكبار الزوار.وقدم السبيعي شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران على متابعته المستمرة لاستئناف النشاط الرياضي بالمنطقة، وتوجيهاته باختيار استاد الجامعة مقراً للمنافسات الرياضية.// انتهى //13:41ت م0057