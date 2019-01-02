الدمام 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واسأبرمت جمعية ترميم الخيرية, وغرفة الشرقية، اتفاقية تعاون بين الجانبين، وذلك ضمن عدد من الاتفاقيات التي أبرمتها الجمعية مع جهات حكومية وخاصة والهادفة للتكامل في سبيل القيام بمهمة الترميم بأعلى درجة من الجودة وأقل تكلفة.وأوضح رئيس جمعية ترميم الخيرية المهندس حمد الخالدي، أن هذه الاتفاقية امتداد للدعم الذي تلقاه الجمعية من غرفة الشرقية وهي مبادرة من لجنة المقاولات بالغرفة، التي ستضيف بإذن الله لجمعية "ترميم" الكثير من الحلول خاصةً في جانب الوصول للشركاء من شركات ومؤسسات المقاولات الداعمة من منطلق دورهم من جانب المسؤولية الاجتماعية.// انتهى //15:08ت م0100