الأحساء 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واستستضيف حاضنة أعمال الأحساء في مقرها الرئيسي الجديد بمدينة الهفوف يوم الاحد القادم لأول مرة، اجتماع مجلس إدارة غرفة الأحساء الحادي عشر برئاسة رئيس المجلس عبداللطيف العرفج وكذلك اجتماع المجلس الإشرافي للحاضنة الرابع برئاسة رئيس المجلس عبدالله النشوان .وستدشن بوابة الاحتضان إيذانًا ببدء استقبال طلبات الاحتضان للأفكار والمشاريع والمؤسسات الناشئة.ويُعبّر عقد مجلس إدارة الغرفة لاجتماعه بمقر الحاضنة عن استمرار تقديم الدعم والرعاية والتحفيّز والمتابعة التي تقدمها الغرفة لمشروع الحاضنة منذ أن كانت فكرة إلى أن رأت النور، وأصبحت أول حاضنة أعمال على مستوى الغرف التجارية الصناعية بالمملكة تحصل على ترخيص رسمي لمزاولة نشاط حاضنات الأعمال، وهو ما يعكس حجم الجهد والدعم والعناية والصبر الذي بذلته الغرفة لسنوات عدة حتى تتمّكن من إطلاقها.وتأتي تلك الخطوة في سياق التمهيد لإعلان تدشين الحاضنة بشكل رسمي على يدي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ضمن برنامج حفل الاستقبال السنوي لرجال الأعمال لعام 2018، الذي ستنظمه الغرفة، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، يوم الثلاثاء 1440/5/16 الموافق 2019/2/22م، بفندق مكان بالأحساء، بحضور ممثلي منشآت القطاع الخاص ورجال وسيدات الأعمال بالأحساء ومشاركة مسؤولي الأجهزة والهيئات الحكومية والإعلاميين بالأحساء.ومن المنتظر أن توقع عقود الاحتضان لعدد من المشاريع الرياديّة والأفكار الابتكاريّة النوعية ذات القيمة المضافة، على هامش حفل افتتاح منتدى الأحساء للاستثمار 2019 الذي يرعاه ويشرفه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وتنظمه الغرفة بشراكة استراتيجية مع أرامكو السعودية، في دورته الخامسة القادمة خلال يومي 1و2 من شهر جمادى الاخر القادم الموافق 6 و7 من شهر فبراير القادم بحضور ومشاركة وزراء ومسؤولين رسميين ومتحدثين عالميين ونخبة من كبار مسؤولي الشركات العالميين والمحليين.وفي ذات الجانب ستعمل الحاضنة بالتعاون والشراكة مع مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية الشريك المؤسس في مشروع الحاضنة إلى المساهمة في تلبية احتياجات مجتمع الأحساء التطويرية والتنموية والمجتمعية وتأهيل ودعم ومساعدة وتمكيّن الرياديين من شباب وشابات الأعمال بالأحساء لاستكشاف مجالات وفرص جديدة للعمل والابتكار والإبداع وتحويل أفكارهم الريادية والمبتكرة لتصبح مشروعات واعدة وأعمال ناجحة تكافح البطالة وتزيد الدخل وتعزز القدرة التنافسية والابتكار في المجتمع والاقتصاد المحلي.وبحسب رؤية الحاضنة فهي تعمل على بناء مجتمع أعمال ريادي ومبتكر يجعل من الأحساء مركز لريادة الأعمال في المملكة ونموذج مثالي يحتذى به، وتهدف رسالتها إلى المساهمة في دعم شباب الأعمال في الأحساء والمساعدة في إطلاق شركات ناشئة سعودية في جميع المجالات، لتلبية احتياجات الأحساء، فيما ترمي أهدافها إلى دعم مشاريع شباب وشابات الأحساء الناشئة والصغيرة، وتوفير بيئة عمل ناجحة ومثالية في الحاضنة لجذب رواد الأعمال، وتطوير ثقافة ريادة الأعمال بشكل عملي في الأحساء، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال المساعدة في بناء الشركات وخلق المزيد من الفرص للشركات بين القطاعين العام والخاص.وتكتسب حاضنة أعمال الأحساء أهمية كبيرة، لأنها أول حاضنة تحصل على ترخيص حاضنة أعمال على مستوى الغرف التجارية الصناعية بالمملكة تحت مسمى منصة "حاضنة أعمال الأحساء"، وهي كذلك الثامنة على مستوى كافة الجهات والمؤسسات والجمعيات المؤهلة للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط حاضنات الأعمال من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) فضلًا عن كونها أول حاضنة في الأحساء المعروفة بشغف ومثابرة وحرص أبنائها وبناتها على العمل والإبداع والابتكار.وتوفر الحاضنة التي تقع في مدينة الهفوف بالقرب من جامعة الملك فيصل، وتمتد على مساحة 800م2 وتنقسم إلى قسمين رجالي ونسائي 400م2 لكل قسم، سلسلة من الخدمات التي تساعد على تنظيم الأعمال وتحقيق أفضل النتائج للمحتضنين ومنها: مساحات عمل، خدمات تشغيلية وتكميلية، ودورات تدريبية وورش عمل، استشارات التوجيه والإرشاد، وتسهيلات مع الجهات الحكومية والربط مع القطاع الخاص وتطوير أعمال المحتضنين.// انتهى //15:08ت م0101