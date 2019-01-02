حائل 26 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 02 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم رئيس نادي اللواء عبدالله الزبيد الذي قدم لسموه عرضاً عن النادي وانجازاته .ورحب الأمير فيصل بن فهد بن مقرن برئيس نادي اللواء وأعضاء مجلس الإدارة مؤكداً أهمية دور الأندية الرياضية والمؤسسات الثقافية والاجتماعية في خدمة الشباب وتطوير مهاراتهم متمنياً لنادي اللواء وأندية المنطقة مزيداً من التوفيق .// انتهـى //15:09ت م0102